"الطيب" يوضح حكم أعلاف الدواجن المصنوعة من بقايا خنازير

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يرى جمهور الفقهاء أن العين النجسة إذا استحالت إلى مادة أخرى، كما إذا صارت الخمر خلا، أو وقعت نجاسة في الملح فصارت ملحا، فإنها تطهر بالاستحالة؛ لأن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها.



وأضاف "الطيب"، في رده علي سؤال ورد إليه خلال ترؤسه دار الإفتاء يقول: قرأنا مؤخرا في الصحف أن الأعلاف المستوردة مصنعة من مواد تحتوي على بقايا خنازير.. فما حكم الشرع في أكل الدجاج الذي يتم إطعامه من هذه الأعلاف؟: إن الأعلاف المستوردة المصنعة من مواد تحتوي على بقايا خنازير وقد أكلتها الدواجن تكون قد تحولت واستحالت إلى لحم الدواجن، فيكون اللحم طاهرا ويحل أكله.



وتابع: إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن هذه الأعلاف تؤثر في لحم هذه الدواجن بما يضر بصحة الإنسان نتيجة أكلها الأعلاف، فإنها تكون محرمة شرعا؛ إعمالا للقاعدة الشرعية: "لا ضرر ولا ضرار".