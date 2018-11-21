"العبيدى": زيادة تحويلات المصريين بالخارج

قال بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن المصريين بالخارج أحد أهم أرقام معادلة النهضة في مصر في كافة المجالات، وأن التحويلات النقدية للمصريين بالخارج هي أحد أوجه مساهمة المصريين في الخارج في بناء مصر الحديثة.



وأكد "العبيدي" لـ"الدستور" أن زيادة تحويلات جاءت موضوعية نتيجة للسياسة النقدية الصحيحة التي يرسي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي كان على رأسها تحرير سعر الصرف الذي اشتهر بتعويم الجنيه، وهو ما جعل العملة الأجنبية تباع بقيمتها الحقيقية في البنوك المختلفة، وهو ما قضى تمامًا على السوق الموازي للعملة، وأغلق الباب أمام المتلاعبين بالاقتصاد المصري في "السوق السوداء"، معتبرًا هذا القرار أحد أهم القرارات التاريخية في الاقتصاد المصري.



وأضاف "العبيدي" أن طرق تيسير التحويلات كان له دور في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، مشيدًا في هذا الجانب بالدور الذي تلعبه السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي تبحث كافة السبل للتيسير على المصريين بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر.



وتوقع "العبيدي" زيادة تحويلات المصريين بالخارج في الفترات القريبة المقبلة، لتعافي الاقتصاد المصري الذي يشجع بدوره المصريين بالخارج على الاستثمار في سوق العمل المصرية الذي يسير حثيثًا نحو الاستقرار.

