سحر صدقى تحصل على موافقات لدعم مراكز الشباب فى قنا

قالت سحر صدقي، أمين سر لجنة الشؤون العربية، إنها حصلت على موافقة بإنشاء مركز شباب لقرية الأوسط سمهود، وهي إحدى القرى التابعة لمركز أبو تشت في محافظة قنا، كانت محرومة من أى أنشطة رياضية، إلى أن حصلت على موافقة وزير الشباب بتخصيص قطعة أرض لبناء مركز شباب.



كما حصلت أيضًا على موافقة وزير الشباب بشأن دعم مادى لمراكز شباب أبو تشت وعددها 19 مركزًا، بواقع 15 ألف جنيه لكل مركز، لتكثيف العمالة، ورفع كفاءة المركز، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.



وأضافت "صدقي" أنها حصلت على دعم لمركز شباب أبو تشت بواقع 10 آلاف جنيه، لتكثيف العمالة ولترميم المباني ورفع كفاءة المركز، وحصلت على موافقة وزير الشباب والرياضة بشأن إتاحة الفرصة لأبناء قنا للاشتراك فى دورات تدريبية بأكاديمية ناصر العسكرية لـ50 شابًا كمرحلة أولى.



وتوجهت النائبة سحر صدقى بالشكر والتقدير للدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتقديم الدعم لمراكز شباب أبو تشت بقنا، ولتعاونه الدائم مع النواب.