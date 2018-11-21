الولايات المتحدة تدعم حق قبرص فى تطوير مواردها

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعترف بحق قبرص فى تطوير الموارد واستغلال ثرواتها الطبيعية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.



ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن المتحدث قوله" إن سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص قديمة ولم تتغير، وتعترف الولايات المتحدة بحق جمهورية قبرص في تطوير الموارد في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وما زلنا نعتقد أن موارد النفط والغاز في الجزيرة، مثل جميع مواردها يجب أن يتم تقاسمها بشكل منصف، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تشجع أى أعمال تزيد من التوتر فى المنطقة.



يذكر أنه بعد إطلاق العملية الاستكشافية التي قامت بها شركة الطاقة الأمريكية العملاقة إكسون موبيل، في الرقعة 10 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص يوم الجمعة الماضى، دخلت سفينة أبحاث تركية الرقعة 4 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص برفقة السفن الحربية التركية.