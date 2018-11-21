"تنشيط السياحة": مهرجان القاهرة سيساهم في الترويج لمصر

قال المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مهرجان القاهرة السينمائي سيساهم بدوره في الترويج والتسويق لمصر، وأن إقامة مثل هذه المهرجانات من شأنها أن تساهم فى خلق وعي بأهمية الثقافة والفنون في المجتمعات وخلق جسور للتواصل بين الشعوب.



وأضاف "يوسف" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الهيئة ستقوم ببذل قصارى الجهد للاستفادة من هذا للمهرجان بشكل كبير فى القاء مزيد من الضوء على المدن السياحية المصرية، موضحا أنه سيتم خلاله عرض فيلم دعائى عن مصر، وسيتم وضع لقطات منه في "البرومو" الرسمى الخاص بالمهرجان.



وستقوم الهيئة بتنظيم برنامج سياحي لضيوف المهرجان من الخارج، خاصة من لم يسبق لهم زيارة مصر، وسيتم عمل لقاءات مصورة معهم للحديث عن تجربتهم في مصر، وسيتم نشر تلك الفيديوهات القصيرة علي الموقع الإلكتروني للهيئة ليكونوا سفراء للسياحة المصرية فى بلادهم.