ضبط 9 أطنان من زيت الطعام الفاسدة داخل مخزن بالجيزة

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مخزن لاتهامه بتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامه بمصانع الشيبس، غير صالح للاستهلاك وإعادة تعبئته وبيعه للمواطنين، وضبط بحوزته 9 أطنان ونصف من الزيوت والطحينة والخل غير صالحة للاستهلاك الآدمى.



وتوصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تجميع صاحب مخزن دون ترخيص لكميات من زيت الطعام السابق استخدامه بمصانع الشيبس، وإعادة تنقيتها وتصنيعها وطرحها للبيع بالأسواق مستغلا علامات تجارية مسجلة لشركات شهيرة فى التوزيع.



وبمداهمة المخزن تم القبض عليه، وبحوزته 9 أطنان ونصف الطن من الزيوت والخل والطحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.