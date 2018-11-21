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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:21 ص

إنكار خطيب بالأوقاف لـ"صحابي" يثير غضب علماء الأزهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نعمات مدحت
dostor.org/2404627

أثار تصريح الشيخ رمضان عبدالله سليم إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، غضب بين علماء الأزهر وأئمة الأوقاف، الذي أكد فيه: أن قصة الصحابي القعقاع بن عمرو كذبة ذكرها أحد الكذابين الذى ألف أكثر من صحابى ليس له وجود اصلا ومنهم القعقاع الذى ليس له أصل وليس ولا وجود، وليس صحابيًا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال سليم: إن كل ماقيل عنه لا يهزم جيش فيه القعقاع كذب وليس له حقيقة، وأن الذى تفرد بذكره فى الصحابة الكرام راوى يسمى سيف بن عمر الكذاب ولم يذكره إلا فى كتابه وألف 150 صحابى ليس لهم وجود ولا نعلم لهم وجود وهو مشهور ابن عمر مؤلف الكتاب وهو كذاب ولا يمكن أن نقبل مايقول لأنه راوى كذاب، الأمر الذي جعل أئمة الأوقاف وعلماء الأزهر في حالة غليان شديد.

اقرأ جيدًا
من جهته أكد الدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن القعقاع بن عمرو صحابي من أصحاب رسول الله، ومذكور في كثير من كتب السنة، ونناشد الشيخ رمضان أن يقرأ جيدًا قبل أن يخرج بتصريح مثل ذلك.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء في تصريحات لـ" الدستور" أن هناك العديد من الكتب ذكرت مواقف القعقاع، وما قدمة للإسلام منها: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد أبو شغبة، والبداية والنهاية لابن كثير، وسيرة بن هشام، وحياة الصحابة، في تلك الكتب جميع ما يتعلق بحياة الصحابي الجليل.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء أن أبو بكر رضي الله عنه قال في القعقاع بن عمرو " لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو وآمره سيدنا عمر علي الجيوش"، كما ذكره " ابن الحجر" في الإصابة في تمييز الصحابة، و"ابن عبدالبر" في الاستيعاب في معرفة الأصحاب.

"القعقاع" مذكور 12 مرة في السيرة
من جهته، قال مختار مرزوق عبدالرحيم عميد كلية أصول الدين السابق بأسيوط، جامعة الأزهر، إن القعقاع بن عمرو التميمي صحابي جليل لا ينكر صحبته إلا رجل جاهل لم يطلع علي كتب تراجم أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم، كما أنه لم يقرأ في كتب التاريخ، ويكفي أن نقول أن القعقاع ورد ذكره في البداية والنهاية لابن كثير 12 مرة، وكلها في مواطن الجهاد في سبيل الله.

وأضاف في تصريحات لـ" الدستور": كما جاء في الاستيعاب ترجمة رقم 2121 القعقاع بن عمرو هو أخو عاصم بن عمرو التميمي وكان لهما من البلاء الجميل والمقامات المحمودة في القادسية ما لهما، وجاء في أسد الغابة ترجمة رقم 4309" القعقاع روي عنه أنه قال شهدت وفاة النبي صلي الله عليه وسلم، قال بعد ذلك للقعقاع آثر عظيم في قتال الفرس في القادسية وغيرها، وكان من أشجع الناس وأعظمهم بلاءًا، وشهد مع علي بن ابي طالب موقعة الجمل وغيرها من حروبه.

وتابع: فأرسله علي رضي عنه إلي طلحة والزبير فكلمهما بكلام حسن فقارب الناس به إلى الصلح وسكن البادية، وقال أبو بكر: " صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل".

وأكد عميد أصول الدين السابق: صحبته ثابته للنبي صلي الله عليه وسلم وله من المواقف في السلم والحرب ما يجعله من خيار الصحابة فكيف يدعي جاهل أنه ليس له وجود.

الدليل الحد الفاصل
ومن جانبه، قال الشيخ عبدالناصر بليح مدير عام التفتيش بوزارة الأوقاف، إن الصحابي الجليل القعقاع من الصحابة، لذلك ذكره في الصحابة ابن قانع في " معجم الصحابة "، وابن الأثير في " أسد الغابة "، وَهُم: " من وردت صحبته بطريق الرواية عنه، أو عن غيره، سواء كانت الطريق صحيحة، أو حسنة، أو ضعيفة، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان".

وأضاف "بليح" في رده علي إنكار الصحابي: يا شيخ رمضان هو أي شخص يكتب مقالة نصدقه ونكذب المراجع، هو ممكن رواية الحديث فقط يكون فيها واحد مدلس ولكن يامولانا " لاتأكلوا أسودكم فتاكلكم كلابكم".

وتابع: وللعلم كل من كانت له بطولات في الحروب تجد من يحبك حوله الشعارات، إقرأ في عزل عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد كم رواية وفيهم إهانة لسيف الله المسلول خالد.

وتساءل "بليح" يامولانا انت قلت أين دليلك ؟ لما نثق في ابن حجر وكتابه الإصابة وطول عمرنا نخرج صحابة منه ويأتي شخص يقول سيف الكذاب ونخبط في الصحابة، أتت بدليلك لأن العلم بالتعلم والدليل وليس بالتقول.

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