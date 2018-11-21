اليوم.. بحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني بالجامعة العربية

يعقد اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية والتي تضم في عضويتها كلًا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ودولة فلسطين، والمنظمات العربية والإسلامية، والصناديق العربية، بمقر الأمانة العامة- جامعة الدول العربية بالقاهرة.



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل وآليات دعم الاقتصاد الفلسطيني، حيث تستعرض دولة فلسطين خلال أعمال الاجتماع جدول التدخل العربي والإسلامي في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 – 2022 والمعروفة باسم (خطة إنقاذ القدس – الفرصة الأخيرة).



يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2195 في الدورة العادية رقم (102) والذي يؤكد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ويدعو جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، لتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتهجير أهلها".