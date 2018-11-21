القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:04 ص

ضبط تاجر بحوزته 5 أطنان أرز شعير في البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معوض هويدى
dostor.org/2404616

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، حملة تموينية، استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين.

وشارك في الحملة ضباط إدارة شرطة التموين، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، والمقدم ضياء فهمي، وكيل مديرية التموين، وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بمنطقتي غرب ووسط الدلتا.

أسفرت الحملة عن ضبط "حمدى.ع.ع" 39 سنة تاجر حبوب وصاحب مخزن حبوب كائن عزبة القصاصين التابعة لمركز كوم حمادة، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير في المخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق لإعاده بيعها بالسوق السوداء أو تصديرها فى أوقات أخرى مستفيدًا من فارق الأسعار محققًا أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كمية 5 طن أرز شعير.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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