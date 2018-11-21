إيران تستنكر الهجوم الإرهابي في كابول

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم أمس الثلاثاء، عشرات المدنيين والعلماء ورجال الدين في العاصمة الأفغانية كابول.



وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية أعرب عن خالص عزائه للحكومة والشعب الأفغاني، مشيرًا إلى أن وقوع هذه العملية الإرهابية المروعة بالتزامن مع أيام الذكرى السنوية لمولد النبي، وسقوط العديد من الضحايا في صفوف علماء الدين السنة؛ مؤكدًا أن الأيدي الجبانة الخفية لهذه العملية الإرهابية لا تنوي سوى إذكاء الفتن الطائفية والمذهبية.