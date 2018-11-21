بدء فعاليات معرض "فيرنكس اند ذا هوم" غدًا

ينظم المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، الدورة الرابعة عشر لمعرض "فيرنكس آند ذا هوم" في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.



ويحضر المعرض المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس أحمد طه، ورئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث المهندس أحمد حلمي، ورئيس المجلس التصديري للأثاث إيهاب درياس.



كما يتم توقيع بروتوكول تعاون على هامش أجندة المعرض بين كل من مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة ومنتجات الأخشاب.



ويعتبر "فيرنكس آند ذاهوم" من أكبر وأهم التجمعات لصناع الأثاث المصريين على المستوى المحلي والإقليمي، حيث من المقرر مشاركة ما بين 250 و300 شركة في المعرض على مدار ثلاثة أيام.



يذكر أن معرض "فيرنكس آند ذاهوم" الأول والوحيد الذي حدد الخطة المستقبلية له حتى عام 2020 على أربعة دورات، الأولى من 22 إلى 25 نوفمبر 2018، ثم الدورة الثانية من 21 إلى 24 فبراير 2019، ثم الدورة الثالثة من 17 إلى 20 اكتوبر 2019، وأخيرا الدورةالرابعة من 12 إلى 16 فبراير، ضمانا لتنسيق صناعة المعارض في مصر خاصة في قطاع الأثاث.