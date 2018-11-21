إيران تدعو العراق للتعامل التجاري بالعملة الوطنية بدلا من الدولار

نقلت صحيفة أخبار العراق، اليوم الأربعاء، عن حسن دانائي فر مستشار الشؤون الاقتصادية للرئيس الإيراني، أن بلاده لديها 8 منافذ حدودية دولية مع إقليم كردستان، داعيا العراق إلى أن يكون التعامل والتبادل التجاري بين البلدين بالعملة الوطنية بدلًا من الدولار الأمريكي.



وقال دانائي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في السليمانية بعد اجتماع مع اتحاد المستوردين والمصدرين في الإقليم، إن العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وخاصة مع إقليم كردستان لن تتأثر بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، مردفا بالقول أنه يتعين ان يكون التبادل التجاري في المنافذ الحدودية بين ايران والعراق بالعملة الوطنية.



وأضاف أن إيران لديها 8 منافذ حدودية مع اقليم كردستان، مبينا أن الإقليم مستمر بالتعامل والنشاط الاقتصادي مع إيران بتلك المنافذ، مشيرًا إلى أن إيران تولي أهمية للسوق العراقية، ورغم الضغوطات التي تمارس على العراق ولكنه مستمر في عملية التبادل التجاري مع إيران.