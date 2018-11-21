القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
مصر
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:54 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 26 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
dostor.org/2404592

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26
شبين الكوم 15 26
طنطا 14 25
دمنهور 14 25
الإسكندرية 13 26
بلطيم 14 25
مطروح 12 26
السلوم 13 25
سيوة 08 27
بورسعيد 17 24
دمياط 16 23
الزقازيق 15 25
الإسماعيلية 15 26
السويس 14 25
العريش 12 24
رفح 13 23
رأس سدر 15 25
نخل 08 22
نويبع 21 26
طابا 19 24
كاترين 08 22
الطور 15 27
شرم الشيخ 20 28
الغردقة 18 29
مرسى علم 18 28
الفيوم 13 26
بنى سويف 13 26
المنيا 10 27
أسيوط 11 27
سوهاج 11 28
قنا 12 29
الأقصر 12 29
أسوان 13 30
أبوسمبل 14 29
الوادى الجديد 10 29
شلاتين 20 28
أبورماد 17 27
رأس حدربة 17 27
حلايب 18 26

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