الجمهور يحاصر محمد رمضان عند خروجه من القاهرة السينمائى.. (صور)

حرص الفنان محمد رمضان، على التواجد بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والذي أقيمت فعالياته مساء أمس الثلاثاء في درا الأوبرا المصرية.



وخطف الأنظار منذ لحظة وصوله المهرجان، وبعد انتهاء الفعاليات ألتف حوله المعجبين المتواجدين داخل المهرجان وقاموا بمحاصرته لألتقاط الصور التذكارية معه، وقام "رمضان" بالوقوف لهم في محاولة منه لألتقاط الصور مع أكبر قدر ممكن.



يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخراُ فيلم "الديزل" والذي حقق نجاح كبير أثناء عرضه في عيد الأضحى المبارك.