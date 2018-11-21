رانيا منصور: "القاهرة السينمائى" مهرجان مشرف ومهم

عبّرت الفنانة رانيا منصور عن سعادتها بالتواجد في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي والذي تمت إقامته مساء أمس الثلاثاء في درا الأوبرا المصرية.



وقالت "منصور"، في تصريح لـ "الدستور": "مبسوطة أني مدعوة لمهرجان القاهرة السينمائي وموجودة وسط الكم ده من الفنانين وطبعًا المهرجان مهم ومشرف جدًا وببارك للقائمين على المهرجان أننا قدرنا نوصل للدورة الأربعين دي حاجة كبيرة ومميزة جدا".



يذكر أن "رانيا" شاركت مؤخرًا في مسلسل "ضد مجهول" والذي تم عرضه في رمضان الماضي وقد حقق نجاح كبير جدًا.