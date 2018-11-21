كريم قاسم على السجادة الحمراء فى مهرجان القاهرة السينمائى

نشرت الصفحة الرسمية للنجم كريم قاسم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورته على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ببدلة زرقاء مميزة، ويشارك كريم قاسم في الدورة الـ40 في مهرجان القاهرة السينمائي ببطولة فيلم "ليل خارجي" الفيلم المصري والعربي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان والمقرر عرضه يوم 23 نوفمبر الساعة 06:30 م.



وفيلم "ليل خارجي" بطولة كريم قاسم ويحكي عن ثلاثة من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء ليلة سويًا في شوارع القاهرة ويقوم كريم قاسم بدور "مو" المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد.

