اليوم.. عزاء الفنانة شاهيناز طه بمسجد المشير بالتجمع الخامس

يقام في تمام الساعة السادسة مساء، اليوم الأربعاء عزاء الفنانة الراحلة شاهيناز طه داخل قاعة الروضة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.



وكانت الفنانة شاهيناز طه قد رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 69 عاما، بعد صراع كبير مع المرض، وتم دفنها في مقابر الأسرة بجانب مقابر الرحاب.



وكانت الراحلة معروفة بأدوارها في أفلام عدة منها "خلى بالك من زوزو" الذى قدمت من خلاله دور "صافي"، واختفت عن الأضواء منذ حوالى 44 عاما، بعد أن ظهرت في فيلم آنسات وسيدات.