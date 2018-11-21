فلورنسا فوستر جنكينز بمركز الثقافة السينمائية اليوم

ينظم مركز الثقافة السينمائية٬ بمدينة الفنون في الهرم٬ عرض للفيلم الكوميدي "فلورنسا فوستر جنكينز" للنجمة الأمريكية٬ ميريل ستريب٬ وهيو جرانت. وذلك في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء.



فلورنسا فوستر جنكينز هو فيلم سيرة ذاتية كوميدي-درامي من إخراج ستيفن فريرز وكتبه نيكولاس مارتن.



يتناول الفيلم السيرة الذاتية لــ فلورنسا فوستر جنكينز، التي أصبحت مغنية أوبرا معروفة لا تملك مهارة الغناء، كانت تقدم مع زوجها عروضًا مسرحية لسنوات، لديها أحلام وطموحات كبيرة للعمل كمغنية أوبرا، بالرغم من رداءة صوتها وضعف إمكانياتها الفنية، مما أهلها بقوة ﻷن يعتبرها الكثيرين أسوأ مغنية أوبرالية عرفها التاريخ.