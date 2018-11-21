القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

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07:27 م

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07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

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10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

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الثقافة
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:36 ص

فلورنسا فوستر جنكينز بمركز الثقافة السينمائية اليوم

أرشيفية
أرشيفية
نضال ممدوح
dostor.org/2404582

ينظم مركز الثقافة السينمائية٬ بمدينة الفنون في الهرم٬ عرض للفيلم الكوميدي "فلورنسا فوستر جنكينز" للنجمة الأمريكية٬ ميريل ستريب٬ وهيو جرانت. وذلك في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء.

فلورنسا فوستر جنكينز هو فيلم سيرة ذاتية كوميدي-درامي من إخراج ستيفن فريرز وكتبه نيكولاس مارتن.

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لــ فلورنسا فوستر جنكينز، التي أصبحت مغنية أوبرا معروفة لا تملك مهارة الغناء، كانت تقدم مع زوجها عروضًا مسرحية لسنوات، لديها أحلام وطموحات كبيرة للعمل كمغنية أوبرا، بالرغم من رداءة صوتها وضعف إمكانياتها الفنية، مما أهلها بقوة ﻷن يعتبرها الكثيرين أسوأ مغنية أوبرالية عرفها التاريخ.

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