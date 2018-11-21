برشلونة محروم من ضم لاعبى ليفربول لمدة ثلاثة مواسم.. لهذا السبب

قالت محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية، إن برشلونة وافق على عدم التعاقد مع لاعبين من ليفربول لمدة ثلاثة مواسم ما لم يوافق النادي الإنجليزي على الصفقة.



وجاء هذا الاتفاق بعد ضغط البرازيلي كوتينيو على ناديه السابق للرحيل إلى ليفربول في يناير الماضي مقابل 160 مليون يورو.



وكان النادي الإنجليزي مصرًا على هذا الشرط الذي مر عليه موسم واحد، وهذا يعني أن برشلونة لا يستطيع التعاقد مع أي من لاعبي ليفربول مدة موسمين مقبلين دون موافقة النادي.



وانضم كوتينيو إلى برشلونة في السادس من يناير 2018 بعد معركة ومفاوضات طويلة مع ليفربول قبل أن يوقع عقدًا مع النادي الكتالوني حتى 2023 مع شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.



وانتقال اللاعب إلى كامب نو وضع حدًّا لمسلسل من المفاوضات بدأ في أغسطس2017، بعد انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.



رفض ليفربول رحيل اللاعب إلى برشلونة رغم أن رحيله كان مقابل ما عرضه النادي الكتالوني على ليفربول في الصيف إلا أن الصفقة تمت في الشتاء في ظل رغبة اللاعب بالرحيل.



ومع ذلك ضغط يورغن كلوب المدير الفني لليفربول على اللاعب وأشركه في إحدى مباريات دوري الأبطال ما حرمه من استكمال البطولة مع برشلونة الموسم الماضي.