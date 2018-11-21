تعيين أفيف كوخافى رئيسًا لأركان الجيش الإسرائيلى

صادقت لجنة تعيين كبار المسؤولين الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، على تعيين "أفيف كوخافي" 45 عامًا، رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الإسرائيلي، خلفًا لـ "غادي آزينكوت"، وذلك بعد تولي نتنياهو لحقيبة وزارة الدفاع، واقتراب ولاية آزينكوت من الانتهاء.



وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، أن اللجنة الإسرائيلية تفحصت نزاهة "كوخافي"، وسجل أعماله واتخذت القرار بناءً على توصيات واعتبارات متعددة.



ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقرار اللجنة، مشيرًا إلى أنه سيطرح قرار التعيين خلال جلسة الحكومة للمصادقة على تعيينه بشكل رسمي.



ووفقًا للقناة الإسرائيلية، سيستلم رئيس الأركان الجديد منصبه، في الأول من يناير المقبل.