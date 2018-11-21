3 ملايين دولار مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن الإيرانى حسين لاريجانى

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إيراني متهم بنقل معدات تكنولوجيا من أمريكا إلى إيران واستخدامها في الرؤوس الحربية المتفجرة ضد القوات الأمريكية في العراق.



وقالت صحيفة "عصر إيران" الحكومية: الولايات المتحدة وضعت جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عن المواطن الإيراني حسين أحمد لاريجاني، الذي تتهمه واشنطن بنقل معدات تكنولوجيا من أمريكا إلى إيران واستخدامها في الرؤوس الحربية المتفجرة ضد القوات الأمريكية خلال تواجدها في العراق.



وأضافت نقلًا عن بيان أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، أنه حُدَّدت جائزة قدرها 3 ملايين دولار للكشف عن معلومات حول الموضوع من أجل اعتقال حسين أحمد لاريجاني ومحاكمته، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يكون أحمد لاريجاني الذي يبلغ من العمر 55 عامًا موجودًا في طهران.