فى اليوم العالمى للطفولة.. مايسة شوقى: 93% من الأطفال بمصر تعرضوا للعنف

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفولة الموافق 20 نوفمبر، أكدت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة للسكان سابقًا، أن ملف الطفولة والأمومة في مقدمة اهتمام القيادة السياسية خلال الـ4 سنوات الماضية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من المكتسبات للطفل المصري، باعتبار أن أطفال مصر ثروة قومية تمثل ثلث السكان.



وأضافت مايسة شوقي، في تصريحات لها، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري، انعكس على اختصاص التعليم والصحة كأولوية؛ لأن أثرهما إيجابي وسريع، بسبب استيفاءهما لمتطلبات الحياة الأساسية للأطفال والشباب والأسرة؛ ولذلك يجب سد الثغرات في التعليم، بتعزيز نظم منع التسرب منه، والارتقاء بمنظومة العمل في المدارس الصديقة للفتيات والمجتمعية، وهو ما يتطلب استصدار حزمة من القوانين الداعمة لمنع التسرب من التعليم وزواج وعمالة الأطفال، وهي قوانين تنظر أمام مجلس النواب الآن.



وأوضحت أن 93% من الأطفال تعرضوا للعنف، وفقًا للمسح الديموجرافي المصري في 2014، وهو إنذار يدق ناقوس الخطر، ويحتم التوسع في برنامج التربية الإيجابية والتوعية المجتمعية، وتعزيز دور اللجنة القومية لإنهاء العنف ضد الأطفال، مما ينعكس على تحسن مؤشرات المسح الديموجرافي المقبل في 2019، وهو المرجع القومي الذي يؤخذ به في إعداد تقرير الطفولة في ملف مصر لحقوق الانسان.



وطالبت أستاذ الصحة العامة بطب القاهرة، بعدة تدخلات فارقة من شأنها إحداث طفرة في ملف الطفولة والأمومة، تتضمن الإعلان عن مؤتمر خاص بالطفولة والأمومة يحضره رئيس الجمهورية؛ لاستعراض القضايا العاجلة، وسرعة تكليف الجهات المختصة بوضع الحلول الناجزة والالتزام بها، وسرعة إصدار القانون المنظم لعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفل في المحافظات والمراكز، بالإضافة إلى إيلاء الأطفال المعرضين للخطر وفقا لقانون الطفل المصري من خلال رعاية فائقة وعاجلة وإعداد تقرير دوري يتضمن تفعيل دور الوزارات المختلفة، ومؤشرات قياس واقعية ترصد التغيير بشفافية.



ومن التدخلات المطلوبة، تدشين مرصد قومي للطفولة والأمومة، والاستناد إليه في اتخاذ القرارات المبنية على الدليل العلمي، وإطلاق استراتيجية الطفولة والأمومة رسميًا، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ورعاية رئيس الجمهورية، وتوفير الدعم الكامل لخطتها التنفيذية، وذلك للتكاملية بين أدوار الوزارات والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى تضمين قضايا الطفولة في استراتيجية إعلامية تشتمل على مواجهة ظواهر، منها العنف ضد الأطفال وزواج الأطفال، والاتجار وعمالة الأطفال، والهجرة غير الشرعية للأطفال، والتوعية بضرورة التربية الإيجابية وخطوط نجدة الطفل 16000، والمشورة الأسرية 16021، والطفل المعاق 08008886666، والتوجيه بسرعة إصدار دليل الخدمات لأسرة الطفل المعاق في عام الإعاقة 2018.