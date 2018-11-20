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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:16 م

مبابي يتعرض لإصابة في الكتف خلال ودية فرنسا والأوروجواي

مبابي يتعرض لإصابة
مبابي يتعرض لإصابة
dostor.org/2404519

أجبر مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي على ترك الملعب في المباراة الدولية في كرة القدم بين منتخب بلاده فرنسا بطل العالم وضيفه الأوروجوياني على ملعب "ستاد دو فرانس" في سان دوني بضواحي العاصمة باريس، وذلك بسبب إصابة في الكتف بعد نصف ساعة.

وتعرض الدولي الواعد إلى الإصابة في كتفه الأيمن عندما سقط داخل منطقة جزاء المنتخب الضيف، وحاول مواصلة اللعب لكنه قرر بعد ذلك عدم إكمال المباراة ليترك مكانه لفلوريان توفان في الدقيقة 36.

وتعتبر إصابة مبابي ضربة موجعة جديدة للنادي الباريسي خصوصا وأنها جاءت بعد دقائق قليلة من اضطرار زميله الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا للخروج مصابا في العضلة اليمنى للمحالب في الدقيقة الثامنة من المباراة الدولية الودية ضد الكاميرون في مدينة ميلتون الإنجليزية.

وجاءت إصابة النجمين قبل مباراة فريقهما ضد تولوز في الدوري المحلي السبت المقبل، والقمة المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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