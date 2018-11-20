الترجي ينافس الأهلي خارج الملعب: مالانجو على رادار التونسي

يسعى نادي الترجي التونسي للتعاقد مع اللاعب مالانجو مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



وذكر موقع "نسمة سبور" التونسي مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي، يستعد للدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، وذلك بعد تتويج الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الأهلي.



وأوضح الموقع، أن اللاعب الكونغولي مالانجو يأتي على رأس اهتمامات نادي الترجي التونسي في صفقات "ميركاتو الشتاء"، مشيرا إلى أن إدارة النادي ستبدأ في الأيام القليلة القادمة فتح باب المفاوضات مع مسئولي مازيمبي للتعاقد مع اللاعب الشاب.



يذكر أن مالانجو يأتي أيضا ضمن الأسماء المرشحة للانضمام لناديي الأهلي والإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية، بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب مع فريقه الكونغولي خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا.