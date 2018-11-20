نيمار يخرج مصابًا بعد 8 دقائق من المباراة الودية ضد الكاميرون

اضطر نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار دا سيلفا إلى الخروج مصابا بعد 8 دقائق من المباراة الدولية الودية ضد الكاميرون الثلاثاء في ميلتون بإنجلترا.

وشعر نيمار بآلام في العضلة اليمنى للمحالب في الدقيقة الخامسة، فتوجه إلى طبيب المنتخب ليتحدث إليه قبل أن يستأنف اللعب.

وتلقى نيمار كرة في الجهة اليسرى وانطلق بسرعة نحو حافة المنطقة، وسددها بيمناه بعيدا عن الخشبات الثلاث وسقط على الأرض متألما بالعضلة اليمنى للمحالب (أعلى فخذه الأيمن) وطلب استبداله.

وترك نيمار مكانه لمهاجم إيفرتون الإنجليزي ريتشاليستون، وأعطى شارة القائد لزميله في باريس سان جرمان المدافع ماركينيوس.

وكان نيمار قاد البرازيل إلى الفوز على الأوروغواي وديا (1-صفر) الجمعة.

وجاءت إصابة نيمار قبل مباراة فريقه ضد تولوز في الدوري المحلي السبت المقبل، والقمة المرتقبة أمام ليفربول الإنكليزي الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان نيمار تعرض لاصابة بكسر في قدمه اليمنى في 25 فبراير الماضي خلال مباراة ضد مرسيليا في الدوري المحلي (3-صفر)، وغاب عن صفوف ناديه حتى نهاية الموسم قبل أن يستعيد لياقته قبل انطلاق المونديال الروسي بأيام قليلة.

وكان مدربه الجديد في الفريق الباريسي الألماني توماس توخل انتقدم مدربي المنتخبات الوطنية، بعدم منح الراحة للاعبيه الذين يخوضون مباريات كثيرة في أسبوع على الرغم من أن الأمر يتعلق بمباريات ودية.

وخاض نيمار (26 عاما) جميع المباريات مع فريقه والمنتخب البرازيلي منذ 24 أكتوبر الماضي أي ست مباريات دون أن يتم استبداله.

