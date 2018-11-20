القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
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تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

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07:42 م

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07:48 م

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05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

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07:27 م

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07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
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مصر
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:58 م

فيديو.. شوكت المصري: 48 من رموز الثقافية العربية والعالمية سيشاركون بمعرض الكتاب

شوكت المصري
شوكت المصري
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2404508

قال الدكتور شوكت المصري، عضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب، إن 48 من رموز الفن والثقافة العربية والعالمية سيشاركون في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجانب 50 من رسامي الكاريكاتير.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه يوجد 20 دولة مشاركة بجانب 13 دولة ضيف شرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد "المصري"، أنه يوجد اتفاق مع الأوبرا من أجل تقديم عروض فنية خلال مشاركتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والشاعر الليبي بسام مطر سيشارك في فعاليات المعرض.

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