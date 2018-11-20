فيديو.. شوكت المصري: 48 من رموز الثقافية العربية والعالمية سيشاركون بمعرض الكتاب

قال الدكتور شوكت المصري، عضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب، إن 48 من رموز الفن والثقافة العربية والعالمية سيشاركون في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجانب 50 من رسامي الكاريكاتير.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه يوجد 20 دولة مشاركة بجانب 13 دولة ضيف شرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد "المصري"، أنه يوجد اتفاق مع الأوبرا من أجل تقديم عروض فنية خلال مشاركتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والشاعر الليبي بسام مطر سيشارك في فعاليات المعرض.