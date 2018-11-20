تعرف على آخر الاستعدادات لليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

قال أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الاهتمام باليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي لللكتاب، لم يكن وليد شهر ماضي، ولكن تم الاستعداد له منذ الدورة الماضية للمعرض، وتقرر اختيار جامعة الدول العربية لتكون ضيف شرف المعرض الدولي للكتاب في دورته الـ50.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تم إعلان ضيف الشرف في نهائة الدورة الماضية، منوها إلى أنه تم اختيار شخصيتين للمعرض وهما الدكتور ثروت عكاشة، والدكتورة سهير القلماوي، واختيار شخصيتين معا هو تفكير استثنائي يليق باليوبيل الذهبي للمعرض.

واستطرد أنه سيتم إخراج كتابين تذكريين، لتقديمهما في المعرض الدولي للكتاب عن الدكتور ثروت عكاشة والدكتورة سهير القلماوي، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 500 متر مربع لجناح جامعة الدول العربية في المعرض الدولي للكتاب.