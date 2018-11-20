القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:53 م

جامعة الغردقة تنهى استعداداتها لمؤتمر "التعليم وصناعة السياحة"

جامعة الغردقة تنهى
البحرالاحمر-علي عواد
dostor.org/2404503

أنهت جامعة الغردقة للعلوم والتكنولوجيا "تحت التأسيس" استعدادها لمؤتمرها الأول حول التعليم وصناعة السياحة في مصر، الذي سيعقد يومي الأحد والإثنين 25 - 26 نوفمبر ٢٠١٨ الجاري بمدينة الغردقة، الذي يعقد تحت رعاية ومشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وبحضور الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق ولفيف من خبراء السياحة والشخصيات العامة والإعلاميين.
ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المؤتمر يوم الأحد 25 نوفمبر في الساعة الخامسة مساء، حيث يقوم بتقديم الجلسة الافتتاحية، الإعلامي محمود بكري "باللغة العربية"، والدكتورة سهي رضوان "باللغة الإنجليزية".
ويتحدث في الجلسة الافتتاحية، حسب البرنامج المقرر للمؤتمر، الدكتور محمد يسري العطيفي رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا، واللواء أحمد عبد الله، والدكتورة رانيا المشاط، والدكتور خالد عبد الغفار.
وأعلن العطيفي أن الهدف من المؤتمر هو تسليط الضوء علي أهمية دور التعليم الجامعي والأكاديمي في دعم وتطوير السياحة في مصر، حيث يستضيف المؤتمر وفدا من جامعة لا روش السويسرية لطرح تجربتهم الرائدة، والتي تصنف كواحدة من رواد المؤسسات الجامعية علي مستوي العالم في إنشاء برامج تعليمية علمية، وتدريبية، تنتج خريجا متميزا من حيث المعرفة والخبرة والقدرات.
وأوضح العطيفي أن برنامج المؤتمر سوف يضم نخبة من خريجي الجامعات المصرية لطرح تجربتهم خلال سنوات الدراسة، وإلقاء نظرة علي تطورهم المهني ودورهم الحالي في مجال السياحة، مشيرا إلي أن برنامج المؤتمر يحتوي علي عدد من الجلسات، للرواد المستثمرين في مجال الفنادق والسياحة في مصر، لطرح أهم التحديات التي يواجهونها.
وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن المؤتمر يتجه إلى إصدار عدد من التوصيات الهامة حول تطوير المؤسسات الجامعية والأكاديمية  للحصول على خريج بمهارات ومعايير عالمية في مجالات السياحة والفندقة بمصر  لتطور هذا القطاع الحيوى، بما يعزز فرص أكبر للتنمية.

جامعة الغردقة تنهى استعداداتها لمؤتمر "التعليم وصناعة السياحة"
جامعة الغردقة تنهى استعداداتها لمؤتمر "التعليم وصناعة السياحة"
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