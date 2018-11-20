ضبط 3 عاطلين بحوزتهم هيروين فى زفتى

تمكن ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة زفتي بالغربية من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية من الهيروين قبل توزيعها على عملائهم بدائرة المركز.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن رئيس مباحث قسم شرطة زفتي ومعاونوه من ضبط كل من "ا. ع"، 24 سنة عاطل وبحوزته 70 تذكرة هيروين وسرنجة بها مواد مخدرة ومبلغ مالى 100 جنيه، و"م. إ" 28 سنة عاطل بحوزته 30تذكرة هيروين، و"ا. م" 30 سنة عاطل بحوزته 10 تذاكر هيروين وسلاح ناري طبنجة غير مرخصة.



وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.