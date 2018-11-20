رانيا يوسف بإطلالة مايكل جاكسون في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

لفتت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات حفل افتتاح القاهرة السينمائي، الذي أقيم مساء اليوم، بدار الأوبرا المصرية.



وظهرت "يوسف" على السجادة الحمراء قبل انطلاق الحفل، مرتدية بذلة سوداء وقبعة سوداء أيضًا.



وشبهها الجمهور والمتابعون على السوشيال ميديا، بالفنان العالمي الشهير "مايكل جاسكون"، حيث أطلقوا عليها لقب "رانيا جاكسون".

