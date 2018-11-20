محمدعفيفي: أكاديمية تأهيل الدعاة يجب أن تكون مشروعًا قوميًا

قال محمد عفيفي، المؤرخ ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن هناك تجربتين مماثلتين للتجارب المصرية الحالية فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، موضحا أنه في نهاية القرن الـ19، كانت هناك مشكلة في الإصلاح الديني، وجرى التوصل إلى أنه من الصعب إصلاح المؤسسة الدينية من الداخل.

وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج"90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن علي مبارك رائد التعليم في مصر، كان يرى أن الإصلاح يجب أن يأتي من الخارج، لذلك تم إنشاء مدرسة العلوم وهي كلية دار العلوم حاليا ليتم تدريس العلوم الحديثة.

وأشار إلى أن فصل العلوم الدينية عن الدنيوية هو تفكير خارج الفكر الإسلامي، خاصة وأن كبار المفكرين الإسلاميين كانوا علماء.

وواصل أنه لا يوجد رجل دين بالمعنى الحقيقي، لكن الدين يمكن أن يتحدث فيه المؤرخ وأستاذ علم النفس وغيره.

وتابع أن التجربة الأخرى هي تجربة القس صموئل حبيب، في النصف الثاني من التسعينات، حيث أصر على دخول، لأول مرة، أساتذة مسلمين للتدريس في كلية اللاهوت الأنجيلي.

وشدد عفيفي على ضرورة أن تكون أكاديمية تأهيل الدعاة مشورعا قوميا وليست تابعة لمؤسسة بعينها.