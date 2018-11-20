وكيل صحة الأقصر: قافلة بنك الشفاء المصري أجرت 81 عملية

أعلن الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن قافلة بنك الشفاء المصري لأمراض العيون التي أقيمت في مركز الزينية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالأقصر أسفرت عن إجراء 81 عملية و800 كشف وما يقرب من 250 نظارة طبية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن ذلك يأتى في إطار خطة متكاملة لمديرية الصحة بالأقصر، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.