الحرية للفنون الشعبية تتألق بمؤتمر التنوع البيولوحى

تواصل فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم حفلاتها الفنية أمام ضيوف المؤتمر العالمى الرابع عشر للتنوع البيولوجى، الذى يقام بمدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر الجارى.



وقدمت، اليوم، فرقة الحرية للفنون الشعبية عدد من تابلوهاتها الاستعراضية التى تعبر عن البيئة والتراث السكندري التى نالت إعجاب المشاركين بالمؤتمر منها "الحنة، الصيادين، الزفة الإسكندرانى، حلاوة شمسنا، عمار يا إسكندرية"، وذلك على مسرح قاعة المؤتمرات.



وجدير بالذكر، أن الهيئة تستمر فى إقامة حفلات فنية للترحيب بضيوف المؤتمر من خلال مشاركة فرق "الشرقية، التنورة التراثية، الحرية، العريش، الوادى الجديد، الأقصر" للفنون الشعبية.