الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:25 م
"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة
عدسة: سامر عبدالله
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ثلاثون منشدًا ومنشدة من أعمار متفاوتة يجتمعون في حب رسول الله، لديهم من الفن ما يجعل كل رقعة من الأرض ممتلئة بالسلام النفسي والروحانيات، لغتهم التواشيح والابتهالات التي تدفعك للتجرد من الأمور ...
تجمع العشرات بمحيط مسجد الحسين، استعدادًا للاحتفال بالمولد النبوي، فيما شيّدت الطرق الصوفية صوانًا كبيرًا بجوار الباب الرئيسي للمسجد. وحرص المئات على زيارة ضريح الحسين بن علي وقراءة ما تيسر من القرآن ...