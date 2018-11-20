وزيرة الثقافة: القاهرة تمثل دائمًا عاصمة السينما العربية

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة: إن القاهرة هي هوليوود الشرق وإنها تمثل دائما عاصمة السينما العربية.

وأضافت "عبدالدايم"- خلال افتتاح الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي- أن هذه الدورة ستكون إضافة حقيقية لتاريخ المهرجان نظرا لامتداده العريق، ولذلك أتقدم بالشكر لكل من ترأس المهرجان منذ بدايته.

وأوضحت أن وزارة الثقافة تستمر في دعمها الكامل للمهرجان، والذي يحمل الصفة الدولية في دورة تأتي تحت إدارة جديدة شابة منفتحة على صناعة السينما العالمية، وترغب في تطوير المهرجان بصورة تتناسب مع قيمته ليكون حدثا سنويا كبيرا.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت منذ فجر التاريخ القبلة التي تحتضن جميع المواهب في التخصصات، معربة عن أملها في التكاتف من أجل العمل على رفعة الفن وإعلاء قيم الإنسانية.