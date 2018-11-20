مسلمات يشاركن في نظافة كنيسة بالمنيا: مصر جميلة (صور)

وجّهت عدد من الطالبات المسلمات، التابعة لإحدي المدارس في مدينة ملوي بمحافظة المنيا رسالة قوية للمتعصبين والمتطرفين من خلال مشاركتهن عمل النظافة، داخل كنيسة السيدة العذراء مريم بملوي بعد أن أبدت قيادات الكنيسة ترحابها بهذه الخطوة.



ولاقت صور طالبات ملوي إشادة ودعم الكثيرين على منصات ووسائط التواصل الاجتماعي فور تناولها بعد أن طيّرها روّاد السوشيال ميديا، مؤكدين أن مصر تتمثل في هذه اللقطات التي تنم على مدى الحب والود تقول إن مصر دائمًا لكل المصريين.



وكشفت مصادر مطلعة، لـ«الدستور»، إن مهندسة تدعى هبة سعد قامت بتشجيع الطالبات المسلمات على تجميل ونظافة الكنيسة تحت شعار "مصر جميلة".