القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
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12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
الكابتن
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:13 م

تابع أول بأول .. مباراة فرنسا وأوروجواي بدون تقطيع HD

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تقدم جريدة الدستور لمتابعيها خدمة البث المباشر للأحداث المحلية والعالمية حيث مشاهدة مباراة فرنسا وأوروجواي بث مباشر، مشاهدة مباراة فرنسا وأوروجواي بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018.

يحل منتخب أوروجواي ضيفا على نظيره الفرنسي حامل لقب كاس العالم فى نسختة الاخيرة 2018 في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء، في مباراة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة العالمية، في المباراة الودية التي تقام بينهما اليوم استعدادا للمنافسات القارية للمنتخبين، مشاهدة مباراة فرنسا وأوروجواي اليوم الثلاثاء 20-11-2018 لايف.
يدخل المنتخب الفرنسي هذه المباراة وهو قادم من خسارة قاسية على يد المنتخب الهولندي بنتيجة هدفين دون رد، في الجولة الماضية من دوري الأمم الأوروبية، وبالرغم من هذه الخسارة ظل المنتخب الفرنسي متصدرًا للمجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الطواحين الذين يحلتون المركز الثاني.
لايف.. بث مباشر مباراة فرنسا واوروجواي اليوم 20-11-2018 مشاهدة مباراة منتخب فرنسا | كورة ستار | اون لاين
عل الجانب الأخر خاض منخب أوروجواي مباراة ودية أمام منختب السامبا يوم الجمعة الماضية، وهزم بنتيجة (01)، وسيخوض المنتخب الأوروجوياني هذه المباراة الودية استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا 2019 والتي ستقام في البرازيل مطلع العام المقبل، ويعول الفريق الأوروجوياني على الثنائي اديسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان ولويس سواريز لاعب برشلونة.
لايف.. بث مباشر مباراة فرنسا واوروجواي اليوم 20-11-2018 مشاهدة مباراة منتخب فرنسا | كورة ستار | اون لاين
واستدعى المدرب ديدييه ديشان لمواجهة أوروجواي اليوم وديًا، هوجو لوريس في حراسة المرمى بالإضافة إلى ألفونس أريولا وستيف مانداندا، فيما سيقود الدفاع رافائيل فاران ولوكاس هيرنانديز، بجانب جبريل سيديبي وبنجامين ميندي، وسيستمر تواجد بينجامين بافارد وبريسنيل كيمبيمبي وعادل رامي ومامادو ساكو، وشهد خط الوسط، غياب الثنائي، بول بوجبا بالإضافة إلى مهاجم مانشتسر يونايتد مارسيال لتعرضهم للإصابة، وستواجد موسى سيسوكو وألكسندر لاكازيت لتعويض غيابهم، وسيتواجد بليز ماتويدي، ستيفن نزونزي ونجولو كانتي وندومبلي، وسيقود خط الهجوم أحسن لاعب صاعد في عام 2018، كيليان مبابي برفقة أنطوان جريزمان، وعثمان ديمبيلي ونبيل فقير، بالإضافة إلى أوليفييه جيرو ونجم مانشتسر يوناتيد مارسيال وفلوران توفان.


لايف.. بث مباشر مباراة فرنسا واوروجواي اليوم 20-11-2018 مشاهدة مباراة منتخب فرنسا واوروجواي | كورة ستار | اون لاين

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