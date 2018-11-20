أستاذ علم الاجتماع: يجب اختيار الأئمة والدعاة من قمة العملية التعليمية وليس القاع

قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن قضية تدريب وتأهيل الدعاة ليست بمعزل عن قضية مكافحة الإرهاب والتطرف، مشييرا إلى أن فيروس التطرف الذي انتشر منذ عام 1967، مصادره الرئيسية هي بعض الدعاة المتطرفين، بعض التنظيمات المتطرفة، وبعض الإعلام المتطرف، والإعلام الأصفر، وبعض أساتذة المدارس.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن فكرة تأسيس أكاديمة لتأهيل الدعاة، ليست جديدة، ففي بعض الدول الغربية كانت هناك برامج لتأهيل الأئمة، كما أن دولة المغرب كانت لديها برامج لإعادة تأهيل الأئمة.

وأشار صادق، إلى أن هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى إعادة نظر، موضحا أنه يجب أن نراجع كيف نتعامل مع الأقليات الدينية في مصر؟ مضيفًا أن كل الأقليات الدينية في مصر علاقتنا بهم سيئة، فالكنائس في مصر هي الوحيدة في العالم، التي توجد عليها حراسة تحسبا لأعمال تخريبية.

وذكر أن هناك مشكلة ذكورية في التعامل مع المرأة، بالإضافة إلى أن هناك أزمة تتعلق بالثقافة العامة للدعاة، متسائلا: "من يلتحق بجامعة الأزهر؟ أوائل الثانوية العامة أم طلاب عاديون قادمون من الريف مجموعاتهم متدنية.

واستكمل أن الدعاة يجب أن يتم اختيارهم من قمة العملية التعليمة وليس من قاع العملية التعليمية، منوها إلى أن ثقافة التعامل مع الآخر وقبوله يجب أن تدرس للأئمة والدعاة.