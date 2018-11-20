الاتحاد الأوروبى ورابطة الأندية يؤكدان استمرار التعاون بينهما

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ورابطة الأندية الأوروبية (إيكا) التزامهما بمواصلة العمل سويا.

وقال أندريا أنييلي، رئيس إيكا، في بيان مشترك مع الكسندر سفيرين رئيس اليويفا: "اليوم يمثل حدثا مهما في العلاقة بين إيكا واليويفا".

وأضاف أنييلي، الذي يترأس أيضا نادي يوفنتوس البطل القياسي للدوري الإيطالي أن التحديات المستقبلية يمكن مواجهتها فقط من خلال التفاعل المشترك والبناء".

وأشار سفيرين، بعد انتهاء الاجتماع مع أنييلي في بروكسل اليوم الثلاثاء، الذي شهد أيضا حضور تيبور نفراسيس المفوض الأوروبي للتعليم والثقافة والشباب والرياضة، إلى أن "التعاون سينتقل إلى المستوى التالي".

وأضاف رئيس اليويفا "نود أن نثبت أن كرة القدم الأوروبية متحدة".