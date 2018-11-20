"القومى للسكان" يشارك فى أسبوع النقاش العربى

شارك الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، اليوم الثلاثاء، في جلسة نقاشية حول المؤشرات الخاصة بالسكان والتنمية "استراتيجيات السكان"، وذلك ضمن أسبوع النقاش العربي حول السكان والتنمية المستدامة بالبلاد العربية الذي تنظم فعالياته جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وبرلمانيين.



واستعرض حسن الوضع السكاني في مصر حاليا، وتحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور سكاني الخطط السكانية واستغلال الشباب كهبة ديموجرافية.



قال إن مصر تمثل أكبر بلد عربي في عدد السكان، فقد وصل عدد سكانها إلى 97،8 مليون نسمة تقريبا، لافتا إلى أن هناك عدد من الدول العربية ومن بينها مصر تشهد عدد من التغيرات السكانية والتي تسمى "الهبة الديموغرافية" أي وجود عدد كبير من السكان في مرحلة الشباب.



وأوضح أن الهبة الديموغرافية هي وضع إيجابي للنمو الاقتصادي وميزة، فهذا القطاع من السكان في سن العمل أي أنهم أقل من حيث الإعالة.



وقال عمرو حسن في كلمته بالجلسة، إن هذه التغيرات تتطلب مزيدا من الاستثمارات في رأس المال البشري وتنمية المهارات لدى الشباب الصغير وتشجيع مشاركتهم المجتمعية.



وأشار إلى وجود تحسن ملحوظ في انخفاض معدلات الوفيات خاصة بين الأطفال الرضع والأطفال عموما، وتحسن في مؤشرات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.



وذكر الدكتور عمرو حسن، إننا ما زلنا في حاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق التنمية المستدامة، فهناك العديد من التحديات التي تهدد ما تحقق من إنجازات، فما زلنا نواجه مشكلة البطالة ومشكلة التسرب من التعليم، بالإضافة المعوقات الثقافية والمتعلقة بالنوع أي التفرقة بين النساء والرجال، وهو ما يظهر في العنف ضد المرأة.



وقال إن هذا الأسبوع من النقاش والذي تنظم فعالياته جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المنتظر أن يخرج بمجموعة من الأهداف المرجو تحقيقها مثل تفهم الوضع السكاني "الحالة السكانية"، وتحديد الاختلافات في العلاقات بين السكان والتأثيرات على أجندة التنمية 2030، وتقديم مقترحات مختلفة تتضمن سياسات واستراتيجيات وبرامج وقوانين وإطار للمتابعة والتقييم.



واختتم كلمته بالإشادة بالدعم الكبير الذي يقدمه السيسي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ لمواجهة المشكلة السكانية من أجل نهضة مصر.