أسعار البوتاجازات اليوم.. "يونيفرسال" بـ4700 جنيه

رصدت "الدستور" أسعار بعض أنواع البوتاجازات بعد الزيادة المستمرة التي تشهدها السوق، اليوم الأربعاء.



وجاءت الأسعار كالتالى:



- بوتاجاز يونيفرسال "5 شعلة"، يشمل إشعالًا ذاتيًا، شواية والغطاء زجاج كريستال، السعر 4700 جنيه.



- 5 شعلة 60*90 القواعد من الزهر شامل المروحة بالإضافة لتايمر ديجتال السعر 5800 جنيه.



- سجلت أسعار بوتاجازات كريازى الـ9600 M ستانلس "5 شعلة" سعر 5900 جنيه.



- و9601 ستانلس "5 شعلة" السعر 7100 جنيه.



- وأسعار بوتاجازات يونيون إير ويونيون تك سجلت الـ90*60 خمسة شعلة بالمروحة، وتحكم ديجتال سعر 4500 جنيه، و5 شعلة 90*60 بالمروحة سجل سعر 6200 جنيه، و90*60 عدد 5 شعلة آي شيف سجل سعر 7200 جنيه.