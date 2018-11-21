القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
اقتصاد
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:20 ص

أسعار الحديد اليوم.. "المصريين" بـ12250 جنيهًا للطن

أسعار الحديد
أسعار الحديد
هويدا سعيد - سيد ابراهيم
dostor.org/2404378

استقرت أسعار الحديد بالأسواق المصرية، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وتراوح سعر "حديد عز" بين 12 ألفًا و330 جنيهًا، و12 ألفًا و350 جنيهًا للطن.

وسجل سعر طن حديد "بشاي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، أما حديد "المصريين" فتراوح بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، و"الجيوشي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.

وتراوح سعر حديد "مصر ستيل" بين 12 ألفًا و220 جنيهًا للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا، و"العتال" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، و"المراكبى" بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا، وسعر طن حديد "عطية" بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن إلى 12 ألفًا و250 جنيهًا، و"العشري" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.

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