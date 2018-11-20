ضحايا «سفاح البنات» بالسويس: مكافأة 100 ألف جنيه للقبض عليه

- يُصيب الفتيات بطعنات غائرة ويفر هاربًا.. وجهود لضبطه



بعد الإعلان عن القبض على «سفاح البنات» فى السويس، سرعان ما تبدلت حالة الارتياح الشديدة فى نفوس المواطنين، خاصة الفتيات، إلى لحظات رعب حقيقية، مع تأكيد بعض الضحايا أن المقبوض عليه ليس هو الشخص الذى تعمد إصابتهن بآلة حادة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى استهداف السفاح للفتيات فى عدة مناطق بالسويس، مستقلًا «موتوسيكل»، وفى إحدى يديه آلة حادة «مطواة»، ويتعمد إصابة أى فتاة تواجهه دون سابق معرفة بها.

ومن بين حوادثه إصابة فتاة بجوار مبنى جامعة السويس، فى قدمها اليسرى، وتكرر السيناريو مع سيدة منتقبة كانت تسير برفقة نجلتها الصغيرة، ١٨ عامًا، فحاول السفاح توجيه طعنة للابنة، إلا أن الأم افتدتها فى اللحظة الأخيرة، وأصيبت فى قدمها اليسرى أيضًا.

وفى شارع الشهداء بحى السويس، أصاب السفاح فتاة، لا يتجاوز عمرها ١٩ عامًا، أثناء خروجها من أحد سناتر الدروس الخصوصية، الأمر الذى استدعى نقلها إلى مستشفى السويس العام.

الحالات السابقة تم إبلاغ الأجهزة الأمنية عنها، لكن صفحات «فيسبوك» ومواقع التواصل الاجتماعى مليئة بوقائع مختلفة لنفس الشخص الغامض، الذى لم تُعرف بعد دوافعه لارتكاب تلك الجرائم، فيما أعلن عدد من رجال الأعمال تخصيص مكافآت مادية تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه لكل من يُدلى بمعلومات تفيد فى القبض على السفاح.

من جهتها، قالت مروة عصام، ١٧ عامًا، إحدى الضحايا، إنها تعرضت للطعن من السفاح أثناء سيرها فى شارع الشهداء بحى السويس، حيث فوجئت بأن أحد الأشخاص يستقل «موتوسيكل» يوجه لها الطعنة، ويفر هاربًا، ثم عاد مرة أخرى لأن الإصابة لم تكن كبيرة، فوجه لها الضربة الثانية فى الركبة.

وأوضحت أنه تم نقلها إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، وأدلت بمواصفات عن الشاب، مضيفة: «السفاح لا تتعدى سنه الـ١٩ عامًا، ويرتدى كابًا، وطويل القامة، وكان هدفه هو إصابتى، وليس سرقة أغراضى».

وكانت الأجهزة الأمنية بالسويس، أعلنت القبض على أحد المشتبه بهم، لكن شهادة بعض الضحايا عن أوصاف السفاح أكدت أن المقبوض عليه «برىء»، وأنه ليس المقصود، كما تسبب هذا الموقف فى فصل المواطن من العمل، فتدخل نواب السويس لإعادته مرة أخرى وتوضيح الصورة لرؤسائه.