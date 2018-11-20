القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
حوادث
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:42 م

زوجة قاتل طالب الرحاب: المجنى عليه اغتصب ابنتى وهددنا بنشر صورها عارية

القاتل وابنته والمجني
القاتل وابنته والمجني عليه
محمد عيسى
dostor.org/2404248

- نجلاء: بسام كان ابننا وربيناه على إيدينا لكنه طمع فى مليون جنيه

كشفت زوجة المتهم «أشرف. ح»، قاتل طالب الرحاب، عن تفاصيل جديدة فى اعترافاتها أمام النيابة فى القضية رقم ٩٨٢٠ لسنة ٢٠١٨ جنايات الشروق والمقيدة برقم ٥٧٥ لسنة ٢٠١٨ كلى القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ«مقتل طالب الرحاب».

وقالت «نجلاء. م»، ٤٠ سنة، إن المجنى عليه «بسام» هدد ابنتها «حبيبة» بنشر صور فاضحة لها، وطلب من والدها مليون جنيه نظير صمته، مؤكدة أن بسام اغتصب ابنتها تحت التهديد.

وأشارت إلى أن زوجها تعرض لحادث، وعاد بعدها ليخبرها بأنه استخرج شهادة وفاة، وعليها أن تعامله كشخص جديد، مضيفة: «كنت قد تعرفت على أشرف فى المستشفى، وكنت أعمل فيه كممرضة، وهو صيدلى، وطلب يدى من خالتى واتفقنا على الزواج».

وأوضحت أن العلاقة بين بسام وحبيبة بدأت منذ ٧ سنوات، حين طلب مقابلتى وذهبت أقابله على كافيه، ثم أخبرنى بأنه يحب ابنتى ويريد أن يتزوجها، مضيفة: «قلت له إنتَ لسه صغير وهى كمان، لما تكبروا شوية، وخليك جنبها وخلى بالك منها».

وأشارت زوجة المتهم، إلى أن المجنى عليه كان دائم التردد على منزلهم، وكان يصطحب ابنتها للدروس، متابعة: «كنا نشعر بالأمان لأنه بجوار حبيبة دائمًا، وفى مرة عادت ابنتى لتخبرنى بأن بسام عرف بأن والدها مزور شهادة وفاة، لكنه أكد لها بأنه سيظل بجانبها ولن يأخذها بذنب أبيها».

وأكدت أنها أخبرت زوجها بما حدث، فقال لها: «بسام ولد كويس ومش هيعمل حاجة»، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما استمرت فى أحسن صورها حتى دخلت حبيبة الجامعة، ومن بعدها بدأت المشاكل والغيرة الزائدة تظهر على المجنى عليه، مضيفة: «حبيبة كانت بترجع معيطة وبسام ضربها فى الشارع».

وقالت نجلاء، إن بسام افتعل مشكلة مع حبيبة يوم حفلة التخرج والموضوع وصل لإدارة الجامعة، مشيرة إلى أن ابنتها كان يُمكنها أن تتسبب فى فصله، مضيفة: «المجنى عليه همس فى أذنيها قائلًا لو ماتنازلتيش هحبسلك أبوكى»، مؤكدة أن حبيبة عندما رجعت المنزل أخبرتنا بالواقعة، وقال لها والدها إن بسام لن يمكنه فعل ذلك.

وأشارت إلى أنه فى إحدى المرات، اتصل بها أحد أصدقاء ابنتها ليخبرها بأن بسام يطارد حبيبة بالسيارة عند «لابوار مدينتى»، فذهبت أنا وزوجى إلى هناك، ووجدنا حبيبة منهارة، وبسام يتحدث مع شخص فى التليفون ويقول له: «ابعتلى دورية أنا هحبسهم النهاردة».

وأضافت: «حين رجعنا إلى المنزل سألنى أشرف ما إذا كان بسام قادرًا على تنفيذ تهديده أم لا؟، فقلت له ما اعتقدش لأنه متربى على إيدينا، وبعدها جاء إلينا المنزل فى رمضان واعتذر والموضوع خلص، وفضلت العلاقة مستمرة».

وتابعت: «شقيق بسام وأصدقاؤه، جاءوا إلى منزلنا ليسألوا عنه، فأخبرهم أشرف بأنه لا يعلم شيئًا، ثم جاءت الشرطة بعدها بكام يوم وألقت القبض على زوجى، وعرفت أنه هو مَن قتله، لأن المجنى عليه اغتصب حبيبة تحت التهديد».

واختتمت: «فى آخر لقاء بينى وبين أشرف وحبيبة، سلمت عليهما فى محبسهما، وقالا لى إن بسام كانت لديه صور لينا بالمايوهات وإحنا فى المصيف، وكان يريد مليون جنيه نظير عدم فضحنا بها، ولذلك فإن زوجى فكر فى التخلص منه سريعًا».

اقرأ أيضًا
منذ يومين

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»

منذ 3 أيام

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"

منذ أقل من شهر

مغتصب «طفل السلام»: والده أسكننى فى شقته فهتكت عرض ابنه بعد تناول «الاستروكس»

منذ أقل من شهر

شقيق «منتحر الهرم»: قتل نفسه بسبب تقبيل نسيبنا لوالدتنا

منذ أقل من شهر

"الداخلية" توجه قوافل طبية لتوقيع الكشف على المواطنين بالصعيد

منذ أقل من شهر

عاطل يقتل شريكة حياته.. والمؤبد لراعى أغنام تخلص من زوجته

الآن

الشيخ طه البشرى يرد على "القرآني الأول": السنة من أصول الإسلام الثابتة

أحدث قسيسة بالكنيسة الإنجيلية فى لبنان: الكتاب المقدس لا يعارض رسامة المرأة

ضحايا «سفاح البنات» بالسويس: مكافأة 100 ألف جنيه للقبض عليه

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

ads
الأكثر قراءة

3 ملايين دولار مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن الإيرانى حسين لاريجانى

زوجة قاتل طالب الرحاب: المجنى عليه اغتصب ابنتى وهددنا بنشر صورها عارية

شاهد.. سارة نخلة فى أول إطلالة لها بعد الطلاق

أحمد الفيشاوي يحتضن زوجته في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

ألبومات الصور

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

ads
نجم الساعة

هذه وصيتى.. ماذا يقول النبى فى يوم مولده؟

الأكثر قراءة

3 ملايين دولار مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن الإيرانى حسين لاريجانى

زوجة قاتل طالب الرحاب: المجنى عليه اغتصب ابنتى وهددنا بنشر صورها عارية

شاهد.. سارة نخلة فى أول إطلالة لها بعد الطلاق

أحمد الفيشاوي يحتضن زوجته في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

كشكول

طب الأزهر تقبل 4 أطباء فقط فى دبلومة الطبيعى والروماتيزم

غدًا.. بدء تسكين طلاب الفرق الثانية بمدن أسيوط

جامعة عين شمس تشارك في مؤتمر "النهوض بتنمية الطفولة المبكرة فى المجتمع"

مدن الأزهر تستقبل الطلاب الجُدد رغم العطلات الرسمية

وكيل إعلام الأزهر: البنطال الممزق لا يمثل أخلاق طلابنا

الأمصار

بن سلمان يزور قاعدة الملك فيصل الجوية بالمنطقة الشمالية

وفق المرجعيات الثلاث.. هادي يدعو الحكومة التعاطي مع كل جهود السلام

تغلق المعابر وتزيد الحواجز.. هكذا تستعد واشنطن لعرقلة المهاجرين

سما المصري فرعونية وفيفي عبده صادمة.. إطلالات النجوم في مهرجان القاهرة

تحت شعار"التطلع للعالمية".. انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الـ40

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

"لماذا إعلامهم كاذب؟".. مواطنون يردون على تحريض الإخوان ضد الجيش والشرطة

لماذا إعلامهم كاذب؟.. مواطنون يفضحون شائعات «الإخوان» عن غلاء الأسعار

سوء التغذية يحرم طفل يمني من البكاء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

وكيل صحة الأقصر: قافلة بنك الشفاء المصري أجرت 81 عملية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎