القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:15 م

فك لغز «جثة الحقيبة»: زوجها تخلص منها بعد خيانتها

فك لغز «جثة الحقيبة»:
ندى حمدى
dostor.org/2404245

بعد ٣ أشهر من البحث والتحرى، تمكنت مباحث الجيزة من حل لغز اكتشاف جثة لسيدة، داخل حقيبة سفر ملقاة فى منطقة زراعية، وتبين أن زوجها تخلص منها بسبب شكه فى سلوكها.

وألقت قوات الأمن القبض على «مدحت. ش» ٣٢ سنة، صاحب محل تصليح ثلاجات، الذى أعترف أمام النيابة بتفاصيل الحادث، الذى برره بأنه اكتشف أن زوجته تخونه.
وقال المتهم، فى تحقيقات النيابة، إنه سمع زوجته، يوم وقفة عيد الأضحى الماضى، تتحدث فى الهاتف مع أحد الأشخاص، رغم أنه منعها من هذا الأمر مرارًا، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، ترك على أثرها المنزل، وعندما عاد صباح أول أيام العيد تجدد الشجار، بعد أن اكتشف وجود صور ومقاطع فيديو بينها وبين عشيقها، وعندما واجهها، اعترفت بأنه تخونه، وقالت له: «ده حتى كمان العيل الرابع مش ابنك»، ما أثار غضبه وانهال عليها بالضرب، ثم أطبق على رقبتها وخنقها حتى فارقت الحياة.
وأضاف المتهم أنه وضع جثة الضحية فى حقيبة سفر، وحملها ليلًا فى «توك توك»، وألقاها فى منطقة زراعية نائية فى بشتيل، بإمبابة، وفى اليوم التالى تقدم ببلاغ عن تغيبها، وعاون أسرتها فى البحث عنها، لإبعاد الشبهة عنه.
وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.
كانت بداية الواقعة، بتلقى قسم شرطة أوسيم بلاغًا بالعثور على جثة آدمية داخل حقيبة سفر فى منطقة زراعية، أول أيام عيد الأضحى، وانتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين أن الجثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر مصابة بعدة كدمات وآثار زرقة حول الرقبة.
وتشكل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية القتيلة والجانى، وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة، لبيان أسباب الوفاة، وتم إيداعها مشرحة زينهم، بعد أخذ عينات الحمض النووى، وبعد مرور شهر تم دفنها بمقابر الصدقة.
وطوال الأشهر الثلاثة الماضية، قام فريق البحث برئاسة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد محمد عرفان، مفتش المباحث، بفحص بلاغات التغيب على مستوى الجمهورية، وتعميم صورة القتيلة على كل أقسام الشرطة حتى تم التوصل إلى أسرتها بمنطقة إمبابة، وتبين أن زوجها حرر بلاغًا بتغيبها فى وقت متزامن مع العثور على جثتها.
وتولى المقدم «أمثل حرحش»، وكيل فرقة شمال الجيزة، مناقشة الزوج وأسرة المجنى عليها، بعد تعرفهم على صورة الجثة، وقرر الزوج أنها خرجت من المنزل، ولم تعد، ما اضطره لتحرير محضر بتغيبها، وخلال المناقشات وبإجراء التحريات تم التوصل إلى أن الزوج هو الجانى.
وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمد عبدالتواب، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن المتهم تزوج من المجنى عليها منذ قرابة ٦ سنوات، وأنجبا ٤ أطفال، وقبل الحادث اكتشف الزوج أن زوجته مرتبطة بعلاقة آثمة مع شخص آخر.

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