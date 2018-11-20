ترامب: علاقتنا مع السعودية مهمة لأمن الشرق الأوسط والعالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة متمسكة بعلاقتها القوية والراسخة مع المملكة العربية السعودية من أجل ضمان أمن منطقة الشرق الأوسط برمتها وكذلك الأمن الدولي، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط.



وفي خطاب مطوّل لترامب، أصدره اليوم تعليقًا على نتائج مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، شدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكًا ثابتًا للمملكة، لضمان مصالح واشنطن وإسرائيل وجميع الشركاء الآخرين في المنطقة، حسبما نقلت شبكة CNBC الأمريكية.



وأضاف ترامب: "هدفنا الأسمى هو القضاء التام على تهديد الإرهاب في جميع أنحاء العالم".



وكشف ترامب عن إدارته قد لا نعرف جميع الحقائق بقتل جمال خاشقجي، لكن على أي حال ستبقى العلاقات بين البلدين راسخة: "لقد كانوا حليفًا عظيمًا في حربنا المهمة جدًا ضد إيران".



وأضاف الرئيس الأمريكي في خطابه "أفهم أن هناك أعضاء في الكونجرس يرغبون، لأسباب سياسية أو غيرها، في الذهاب في اتجاه مختلف ضد المملكة وهم أحرار في فعل ذلك، سأفكر في أي أفكار تقدم لي، لكن، فقط، إذا كانت متسقة مع الأمن والسلامة المطلقين لأمريكا".



وشدد ترامب على أن المملكة أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، وعملت مع واشنطن بشكل وثيق وكانوا مستجيبين للغاية لطلباته بالحفاظ على أسعار النفط عند مستويات معقولة وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للعالم.