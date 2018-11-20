شاهد الأن .. مباراة تونس والمغرب في بث مباشر على يلا شوت



سيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع المتعة والإثارة الكروية، عندما يفتتح ملعب رادس الأولمبي أبوابه لاستضافة مباراة تونس والمغرب في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018 في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون يونيو القادم،لايف مباراة تونس والمغرب بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018.



الان بدون تقطيع مباراة تونس والمغرب في بث مباشر ضمن اهم مباريات



المنتخب المغربي يدخل مواجهة اليوم وهو منتشيا بفوزه الغالي الذي حققه مؤخرا على أسود الكاميرون بهدفين مقابل هدف، ليضمن بطاقة التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون، ويقدم أبناء هيرفي رينارد مستوى رائع كسب احترام الجميع في الفترة الأخيرة.

منتخب تونس قادم من خسارة أمام منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببرج العرب في الجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا ليخسر صدارة المجموعة، ويسعى لمصالحة جماهيره بتقديم عرض قوي أمام أسود الأطلسي، شاهد البث المباشر لمباراة تونس والمغرب اليوم الثلاثاء لايف.

تقابل المنتخبين من قبل وجها لوجه في 29 مباراة فاز المغرب بـ 7 لقاءات وفازت تونس بـ 5 مواجهات و17 مباراة إنتهت بالتعادل بين الفريقين وكانت أهم مقابلة في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2004 4 وفازت بها تونس بنتيجة 2-1.



وتذاع مباراة تونس والمغرب في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء عبر قناة بي ان سبورت الرياضية، والتونسية الرياضية، مجانا الآن شاهد مباراة تونس والمغرب حصري بدون تقطيع.



الان بدون تقطيع مباراة تونس والمغرب في بث مباشر ضمن اهم مباريات

