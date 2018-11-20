رابط مباشر في العارضة لايف| مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بتاريخ 20/11/2018 مباراة ودية (بث مباشر)HD لايف بدون تقطيع

يقدم موقع الدستور الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة فرنسا واورواجواي بث مباشر مباراة ودية دولية للمنتخبات , يختتم المنتخب الفرنسي مبارياته الدولية هذا العام بمواجهة

رابط سريع في العارضة لايف| مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بتاريخ 20/11/2018 مباراة ودية (بث مباشر)HD لايف بدون تقطيع



قوية وهامة امام منتخب الاورواجواي .





ويقدم لكم الدستور التشكيل المتوقع للمنتخب الفرنسي









حراسة المرمى: أريولا









خط الدفاع: ميندى، كيمبيمبى، فاران، بافارد









خط الوسط: كانتى، ندومبيلى، بليا









خط الهجوم: جريزمان، مبابى، ديمبلى

رابط سريع في العارضة لايف| مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بتاريخ 20/11/2018 مباراة ودية (بث مباشر)HD لايف بدون تقطيع







يقدم الدستور الرياضي بث مباشر مباراة ودية دولية للمنتخبات

رابط سريع في العارضة لايف| مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بتاريخ 20/11/2018 مباراة ودية (بث مباشر)HD لايف بدون تقطيع



التشكيل المتوقع لمنتخب أوروجواى كالتالى..









حراسة المرمى: كامبانيا









خط الدفاع: كاسيرس، مينديز، ماتياس سواريز، لاكسالت









خط الوسط: توريرا، بنتانكور، فيتشينو، أراسكايتا









خط الهجوم: إدينسون كافانى، لويس سواريز





يقدم اليمن العربي مشاهدة مباراة ودية دولية للمنتخبات









ملعب المبارة





فتح استاد دو فرانس أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين فرنسا وأوروجواي يوم الثلاثاء القادم 20 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 12 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية.





رابط سريع في العارضة لايف| مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بتاريخ 20/11/2018 مباراة ودية (بث مباشر)HD لايف بدون تقطيع







يدخل حامل كأس العالم الماضية هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد المنتخب الهولندي بنتيجة هدفين دون رد، في الجولة الماضية من دوري الأمم الأوروبية، وبالرغم من هذه الخسارة ظل المنتخب الفرنسي متصدرًا للمجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الطواحين الذين يحلتون المركز الثاني.









خاض منخب أوروجواي مباراة ودية أمام منختب السامبا يوم الجمعة الماضية، وهزم بنتيجة (0/1) بهدف لنجم باريس سان جيرمان نيمار في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وسيخوض المنتخب الأوروجوياني هذه المباراة الودية استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا 2019 والتي ستقام في البرازيل مطلع العام المقبل.

رابط سريع في العارضة لايف| مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بتاريخ 20/11/2018 مباراة ودية (بث مباشر)HD لايف بدون تقطيع



يقدم الدستور الرياضي بث مباشر مباراة ودية دولية للمنتخبات

رابط سريع في العارضة لايف| مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بتاريخ 20/11/2018 مباراة ودية (بث مباشر)HD لايف بدون تقطيع



مباراة ستشهد تواجد الكثير من النجوم من المنتخبين الكبيرين .

رابط سريع في العارضة لايف| مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بتاريخ 20/11/2018 مباراة ودية (بث مباشر)HD لايف بدون تقطيع

