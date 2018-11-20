القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:59 م

"البيئة" تستعرض فرص التمويل الأخضر فى مؤتمر"التنوع البيولوجى"

البيئة تستعرض فرص
أ ش أ
dostor.org/2404208

نظم مشروع التحكم فى التلوث الصناعي بوزارة البيئة بالتعاون مع البنك الأهلى المصري اليوم ندوة تحت عنوان "فرص التمويل الأخضر بالقطاع المالي المصري"، بحضور ممثلى الوفود المشاركة بمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى المنعقد بشرم الشيخ.
وأعلنت المهندسة ميسون نبيل مدير المشروع في الندوة عن قيام وزارة البيئة بإنشاء آلية خاصة تمكن الأفراد من التقدم إليها بشكل مباشر، والحصول على دعم مالي لتوفيق أوضاعهم البيئية.
واستعرضت الندوة الخبرات المشتركة والشراكات بين وزارة البيئة لنشر ثقافة الاستثمار فى مجال تحسين وحماية البيئة وخاصة بالنسبة للشركات الملوثة للبيئة، والتى تهتم بالدرجة الأولى على قيام قطاع البنوك بتوفير الدعم المالي للشركات الراغبة فى توفيق أوضاعها البيئية، وذلك من خلال تقديم حزم تمويل ميسرة بدءًا من اشتراطات التقدم وحتى مدد السداد.
يذكر أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعي نجح فى إرساء مفهوم الاستثمار فى مجال حماية وتحسين البيئة، وذلك فى فترة زمنية كان من الصعب فيها تقدم أى شركة؛ للحصول على قرض مالي لتطوير وضعها البيئي بما يتوافق مع متطلبات القانون، وبصورة تحافظ على البيئة من خلال منح الشركات قروض مالية بشروط ميسرة مع إعطاء منحة من نسبة القرض قد تصل إلى 30 %، وذلك تشجيعًا للشركات للاتجاه نحو الاستثمار فى تحسين البيئة.
وساهمت هذه الآلية فى خفض أحجام التلوث خاصة فى المناطق الأكثر تلوثًا، كما ساهمت فى خلق العديد من فرص العمل الجديدة علاوة على استدامة الفرص القديمة والتى كانت مهددة بسببب احتمالية غلق المنشأة.

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