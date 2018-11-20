غدًا.. المريخ السودانى يستضيف اتحاد العاصمة الجزائرى فى بطولة زايد

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني، غدا الأربعاء، فريق اتحاد العاصمة الجزائري في استاد نادي المريخ بمدينة أم درمان السودانية في آخر لقاءات الذهاب لدور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وكان فريق المريخ السوداني، تأهل من دور الـ 32 إلى دور الـ 16 إثر تجاوزه لفريق الجيش السوري، فيما تأهل فريق اتحاد العاصمة الجزائري بعد فوزه على فريق القوة الجوية العراقي.

وكان فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وصل أمس الأول الأحد إلى العاصمة السودانية الخرطوم ببعثة قوامها 35 فردًا منهم 26 لاعبًا، وأدى تدريبه الأول فور وصوله على ملعب نادي التحرير في الخرطوم تحت إشراف الفرنسي تيري فروجيه المدير الفني للفريق قبل التوجه أمس إلى أم درمان استعدادًا لمواجهة المريخ، وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 10 ديسمبر المقبل في الجزائر.